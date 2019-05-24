Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkânına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak.
Yüzbinlerce öğrenciye son dakika yaz işi müjdesi! İŞKUR öğrencilere yaz işleri başvuruları ne zaman
Başkan Erdoğan’ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı’yla, 51 üniversitede eğitim gören yüzbinlerce öğrenci yazın iş sahibi olacak. Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2.500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak. Öğrenciye yaz işi imkanında hangi işler var? İŞKUR öğrenciye yaz işleri başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Başkan Erdoğan'ın müjdelediği Sosyal Çalışma Programı’yla öğrencilere yazın sunulan iş imkanına dair son dakika gelişmeleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkânına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak.
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