Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkânına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak.