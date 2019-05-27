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  • 28.05.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 17:05

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Arife gününde...

Milyonlarca çalışanın beklediği yaklaştı. Merak edilen soru ise Arife gününde yarım gün kullanılır mı? "Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır.

Milyonlarca çalışanın hevesle beklediği Ramazan Bayramı'na bir hafta kaldı. Çalışanların merak ettiği soru Arife gününde çalışılması gereken yarım güne karşılık yıllık izin kullanılır mı? Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek.

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