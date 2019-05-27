Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Arife gününde...

Milyonlarca çalışanın hevesle beklediği Ramazan Bayramı'na bir hafta kaldı. Çalışanların merak ettiği soru Arife gününde çalışılması gereken yarım güne karşılık yıllık izin kullanılır mı? Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek.
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