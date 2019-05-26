Ramazan Bayramı'nın hangi tarihte olduğu şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Yurt genelinde Ramazan Bayramı için heyecan başladı. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

2019 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili için hazırlık yapan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih şöyle;

Arefe Günü: 10 Ağustos 2019 Cumartesi

1. Günü 11 Ağustos 2019 Pazar

2. Günü 12 Ağustos 2019 Pazartesi

3. Günü 13 Ağustos 2019 Salı

4. Günü 14 Ağustos 2019 Çarşamba