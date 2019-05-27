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  • 27.05.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:26

son durum: 27 Mayıs , çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.670,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 250,50 liradan işlem gördü. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam oldu?

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1 değer kazanan altının gram fiyatı, haftayı 251,3 liradan tamamladı. Altın uzmanları, bugün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyir beklendiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya gezisinin yakından takip edileceğini ifade etti. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları kaç TL? İşte 27 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

27 Mayıs tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (27 MAYIS)

27 Mayıs Pazartesi günü gram altın 250,99 liradan alınırken, 251,02 liradan satılıyor.

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