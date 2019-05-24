Bayram ayın kaçında başlıyor bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı ne zaman başlıyor, ayın kaçında bayram başlıyor soruları şu günlerde sıkça araştırılıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının bitişiyle kutlanan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Ramazan bayramı 1. günü 4 Haziran Salı günü başlayacak.

2019 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek.

* 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlaycak.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.