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  • 27.05.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:21

Son dakika: 'ndan dövizde zorunlu karşılık hamlesi

'den yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildi.

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet , zorunlu karşılıklara ilişkin değişikliğe gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.


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