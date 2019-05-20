Yaklaşık 12 milyon vatandaş intibak yasasındaki son durum hakkında gelişmeleri öğrenmek istiyor. İntibak yasasında düzenleme yapılırsa SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşların emekli maaşları zamlanacak. Bu nedenle intibak yasasının Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte intibak yasasındaki son gelişmeler...

İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?

Emekli olan vatandaşların intibak yargı süreci için heyecanlı bekleyişleri sürüyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz.