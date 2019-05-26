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  • 26.05.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 18:45

ne zaman ödenecek? Emekli ? Kimlere verilir?

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu da merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, kimlere verilir? İşte ikramiye ödeme tarihleri...

2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla emeklilere iki bayram öncesinde ikramiye ödenmesine karar verilmişti. Şimdi Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşlar Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte cevabı...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirdi.

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