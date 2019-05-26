2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla emeklilere iki bayram öncesinde ikramiye ödenmesine karar verilmişti. Şimdi Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşlar Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte cevabı...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini ne zaman alacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildirdi.