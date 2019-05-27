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  • 27.05.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:28

mı var mı? 27 Mayıs bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor !

milyonlarca emekli tarafından oldukça merak ediliyor. Geçen sene Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan oldukça memnun olan emekliler ise ikramiyenin bu sene de ödenmesini istiyor. Hükümet bayram öncesi emeklilere müjdeyi verdi. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 'ta yatırılacak. ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Bu arada TÜED'den : Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun açıklaması yapıldı. Emekli ikramiyesinden , Bağ-Kur ve emeklileri yararlanıyor. Peki emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi zammı var mı?

Emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi zammı var mı? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ikramiye ödeme günleri. Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4, 5 ve 6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların ödenme tarihlerini haberimizin detayında paylaştık. Bu arada Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

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