Emekli maaşı Ramazan Bayramı ikramiyesi zammı var mı? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor ikramiye ödeme günleri. Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler. Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi 31 Mayıs'ta yatırılacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesapta olacak. Ramazan Bayramı 2019 yılında 4, 5 ve 6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü pazartesiye denk geliyor ve bankalar yarım gün çalışıyor. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geldiği için maaşların ödenme tarihlerini haberimizin detayında paylaştık. Bu arada Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor.