Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Emekli tahsis numaranızı bu yöntemler ile öğrenmek sizin için zor ve karmaşık geliyorsa ya da bulunduğunuz yerde İnternet yoksa en yakın SGK'ya giderek de numaranızı öğrenmeniz mümkündür. Peki SSK SGK emekli tahsis no nasıl öğrenilir nedir? SSK SGK Bağkur emekli tahsis no nerede yazar?