Yıllarca çalışan ve emeklerinin karşılığı olarak emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yattığını merak ediyor. Peki, SSK emekli maaşı ne zaman yatar? Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman? Emekli Sandığından maaş alanlar için tarihler neler? İşte, emekli maaş ödeme tarihleri... Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar. Peki 2019 Mayıs ayı Bağ-Kur SGK emekli maaşları hangi gün yatar? Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar