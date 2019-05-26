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  • 26.05.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 12:39

'a 50 yeni fabrika kurulması için çalışmalar başlatıldı

() tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan çalışma ile 'da "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesinde imar çalışmalarına başlandı. tarafından da desteklenen çalışma kapsamında Van'a 50 fabrika kurulması planlanıyor.

Çalışmalar başladı! O ilimize 50 yeni fabrika kurulacak

Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu.

Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi.

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