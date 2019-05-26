Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu.

Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi.