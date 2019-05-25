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  • 25.05.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 13:42

'den kötü haber geldi!

ile arasında devam eden ticaret savaşının 'ye sıçramasının ardından ilk kötü haber geldi. Çin merkezli teknoloji şirketi Co. Ltd. için montaj yapan en büyük fabrikalardan birinin, "en azından" bir bölümü üretimi durdurdu. Öte yandan Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC firması borsasından çekildiğini açıkladı.

Huawei'den kötü haber geldi!

Nkkei gazetesinin, Singapur merkezli montaj şirketi Flex'in çalışanlarından birine dayandırdığı haberine göre, montaj şirketi 'deki ana fabrikasına telefonları ve diğer aygıtlarının üretimini, "yeni bir uyarıya" kadar durdurmaları talimatını verdi.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL!
Nikkei haberinde, şirketin, üretimin durdurulmasında ana neden olarak "sürmekte olan ticaret savaşı"nı gösterdiği ve üretimin yeniden ne zaman başlayacağının bilinmediği belirtildi.

TRUMP: ÇOK TEHLİKELİ
ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri, ABD'nin Çinli teknoloji firması Huawei'i kara listeye alması ile yükselirken, ABD Başkanı , "çok tehlikeli" diye nitelendirdiği Huawei'in ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini söyledi.

Trump dün yaptığı açıklamada, ABD'nin 'e yönelik şikayetlerinin bir ABD-Çin ticaret anlaşması çerçevesinde çözülebileceğini ifade etti.

Trump, Çin ile yakın bir zamanda ticaret anlaşmasına varılması için "hâlâ iyi bir olasılık" olduğunu vurguladı.

YARARLANMAYA DEVAM EDECEK
Bu gelişmelerin ardından , kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı. South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncelleme ve güvenlik hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

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