İşsizlik maaşı son dakika ödeme tarihi ne zaman? 2019 İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı.