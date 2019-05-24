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  • 24.05.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:26

da son dakika hareketliliği! 24 Mayıs ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel

/TL 10 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6.15 seviyesini test etse de burada kalıcı olmadı. Dünkü kapanışta 6.10 seviyesinin altında işlem gördü. Dolar/TL cephesinden yaşanan ani rahatlamada analistler kapatılan uzun pozisyonlara dikkat çekiyor. Bugün ve , kaç TL oldu? İşte 24 Mayıs güncel ...

Dolar yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının ABD ekonomisine düşünülenden daha fazla zarar vereceği konusunda endişelenmesiyle, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle, iki yılın zirvesinden geriledikten sonra haftayı hafif ekside bitirmeye hazırlanıyor. Dolar/TL dün gördüğü 6.15 seviyesinde fazla kalıcı olmadı ve 6.10'un altında günü kapattı. Dolar haftanın son işlem gününe 6.12 bandında başladı. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,1109
Satış: 6,1139

EURO
Alış: 6,8406
Satış: 6,8465

Dolar endeksi dün ik yılın zirvesi olan 98.371'den geriledikten sonra büyük ölçüde değişim göstermeyerek 97.878'de bulunuyor. Endeks haftayı yüzde 0.12 ekside bitirmeye hazırlanıyor.

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