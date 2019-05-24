Dolar yatırımcıların ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının ABD ekonomisine düşünülenden daha fazla zarar vereceği konusunda endişelenmesiyle, ABD hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle, iki yılın zirvesinden geriledikten sonra haftayı hafif ekside bitirmeye hazırlanıyor. Dolar/TL dün gördüğü 6.15 seviyesinde fazla kalıcı olmadı ve 6.10'un altında günü kapattı. Dolar haftanın son işlem gününe 6.12 bandında başladı. Bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,1109

Satış: 6,1139

EURO

Alış: 6,8406

Satış: 6,8465

Dolar endeksi dün ik yılın zirvesi olan 98.371'den geriledikten sonra büyük ölçüde değişim göstermeyerek 97.878'de bulunuyor. Endeks haftayı yüzde 0.12 ekside bitirmeye hazırlanıyor.