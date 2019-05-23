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  • 23.05.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:38

nda son dakika hareketliliği! 23 Mayıs , gram, çeyrek,

yatay seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 408,00 lira, Cumhuriyet altını 1.668,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 250,20 liradan işlem görmüştü. Bugün , gram altın, çeyrek altın ve ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD-Çin ticaret gerilimlerinin doları desteklemesiyle yatay seyrederken, altın yatırımcıları Fed tutanaklarının faizlerin düşürülmesi konusunda acele edilmediğini göstermesinin ardından yön bulma arayışındalar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dünü kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artarak 250 bin 300 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

23 Mayıs Perşembe günü gram altın 249,72 liradan alınırken, 249,93 liradan satılıyor.

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