Taşeron işçi son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş zammı alacak mı? Taşeron son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.