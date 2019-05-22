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  • 22.05.2019 10:55
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 10:58

: maaş mı alacak mı?

Kadroya geçen ler mı alabilecek mi? On binler bu sorunun yanıtını arıyor. Son dakika taşeron işçi haberlerini detaylandırdık. Bu bağlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi. Peki alacak mı?

Taşeron işçi son dakika haberleri: Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret maaş zammı alacak mı? Taşeron son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kadroya geçen taşeron işçi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.

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