2019 yılı asgari ücret miktarı (net ve brüt) ne kadar? Asgari ücrete zam var mı? AGİ asgari ücretin içinde mi? Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanan AGİ, bireyin bir yıllık alacağı ücretin yarısı baz alınarak oranlarında uygulanarak hesaplanıyor. 2019 AGİ ödemesi ne kadar? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari Ücret Brüt Hesaplaması Nasıl Yapılıyor? Asgari ücret (minimum ücret): İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.