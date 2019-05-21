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  • 21.05.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 17:12

2019 yılı miktarı (net ve brüt) ne kadar? Asgari ücret mı var mı? asgari ücretin içinde mi?

Çalışan bireylerin yaklaşık olarak 10 yıl gibi bir süreç içerisinde ve 2007 yılı öncesine kadar ücret bordrolarında vergi iade zarfları yer alıyordu. Bir yıl içerisinde yapılan alışverişlere dair fiş ve faturalar bir zarf içerisinde toplanıp, çalışmakta oldukları işyerlerine vererek vergi iadesi alan çalışanlar, 2007 itibari ile bu iadenin kaldırılması ile i yani uygulaması ile çalışan kişilerin maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor. Çalışanlara bu ücretler net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödeniyor. Peki 2019 yılı miktarı ne kadar? Asgari ücrete var mı? ?

2019 yılı asgari ücret miktarı (net ve brüt) ne kadar? Asgari ücrete zam var mı? AGİ asgari ücretin içinde mi? Çalışan bireylere net maaşlarının üzerine ilave yapılarak ödenmekte olan Asgari Geçim İndirimi yani AGİ uygulaması ile maaşları baz alınarak hesaplanan vergiler, vergi dairesine AGİ kadar daha az ödeniyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanan AGİ, bireyin bir yıllık alacağı ücretin yarısı baz alınarak oranlarında uygulanarak hesaplanıyor. 2019 AGİ ödemesi ne kadar? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari Ücret Brüt Hesaplaması Nasıl Yapılıyor? Asgari ücret (minimum ücret): İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir. İşçilere çalışmaları karşılığında ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. temel gereksinimleri günün üzerinden en az düzeyde karşılanmasına yetecek kadar ücrettir.

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