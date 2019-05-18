Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.05.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 15:33

, çıkacak mı? İşte EYT için düşünülen

te yaşa takılanlar ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son Başbakan ve ’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'da geçtiğimiz gün EYT ile ilgili bir açıklama yapmıştı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını vermişti. ‘İlgili bakanlığımız çalışma yapıyor.” Dediği EYT istemi için nin düşünüldüğü bildirildi. Peki EYT , çıkacak mı? İşte EYT için düşünülen Finlandiya modeli ve tüm detaylar

EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan EYT yani Erken Emeklilikte Yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Cuma namazı sonrası konuşan Binali Yıldırım, gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorusunu yanıtladı. "Emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden önce 'biraz sabır' demiştiniz, gelişme var mı?" sorusuna ise Yıldırım, "İlgili bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" yanıtını verdi. Peki EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? İşte tüm detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEYT emeklilikte yaşa takılanlar yasası Meclis'e geldi mi, çıkacak mı? İşte EYT için düşünülen Finlandiya modeli
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri