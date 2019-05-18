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  • 18.05.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 11:27

2019 Bağkur emekli maaşı ikramiye oranı? Emekli si ilk ödeme tarihi, kimler alacak?

Milyonlarca ve Bağkur emeklisi Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne kadar olacağını ve ne an yatacağını oldukça merak ediyor. Emekli vatandaşlar her gün internette sorgulama yapıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL si ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödeme tarihi merak ediliyor. Peki ilk ödeme tarihi, kimler alacak? SGK SSK Bağkur emekli maaşı nedir?

Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının ramazan bayramında emekliye ilk ödeme ne zaman yapılacak? İşte emekliye bayram ikramiyesi ödenecek günler. Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı? Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi.

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