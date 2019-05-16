3600 ek gösterge yasasını bekleyenler yapılacak son dakika açıklamalarını merakla takip ediyor. 3600 ek göstergenin kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. İşte yüz binlerce kişinin araştırdığı 3600 ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bu konunun Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olduğunu belirtilmişti. Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.