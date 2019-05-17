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  • 17.05.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 18:37

'dan hareketliliğine ilişkin açıklama!

Başkanı , son dönemde kurları üzerinden yapılan spekülasyonlara ilişkin değlerlendirmelerde bulundu. "Döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık." ifadelerini kullanan Akben, "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek." diye konuştu.

BDDK'dan döviz açıklaması!

Başkanı Mehmet , "Ülkemizde son dönemde kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık." dedi.

Türk Lirasına sahip çıkmak gerektiğini belirten Akben, "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek." diye konuştu.

Akben, "Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz." dedi.

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