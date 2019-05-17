Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar yasanın Meclis gündemine gelip gelmeyeceğini merakla araştırıyor. Peki, erken emeklilik yasasında son durum ne? İşte son detaylar...

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Vatandaşlar erken emeklilik yasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor.