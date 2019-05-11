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3 milyar dolarla oyun bozuldu

3 milyar dolarla oyun bozuldu
Ağustos'ta ilk kur saldırısını, 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala da ikinci kur saldırısını gerçekleştiren uluslararası birkaç ve fonun içinde olduğu yapı, üçüncü saldırı için harekete geçti. Vatandaşların son dönemde 3 milyar doların üzerinde döviz bozdurması ile kur lobisinin planlarının suya düştüğünü söyleyen uzmanlar, şu yorumları yaptı: "Merkez Bankası'nın karşı hamleleri ve Swap piyasasında ellerinin ve Mart'a göre çok daha zayıf olması, kurda istedikleri operasyonları artık yapamayacakları anlamına geliyor. Dolarda geriye gelişle de planları iyice bozuldu."

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