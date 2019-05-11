3 milyar dolarla oyun bozuldu

Ağustos'ta ilk kur saldırısını, 31 Mart seçimlerine birkaç gün kala da ikinci kur saldırısını gerçekleştiren uluslararası birkaç banka ve fonun içinde olduğu yapı, üçüncü saldırı için harekete geçti. Vatandaşların son dönemde 3 milyar doların üzerinde döviz bozdurması ile kur lobisinin planlarının suya düştüğünü söyleyen uzmanlar, şu yorumları yaptı: "Merkez Bankası'nın karşı hamleleri ve Swap piyasasında ellerinin Ağustos ve Mart'a göre çok daha zayıf olması, kurda istedikleri operasyonları artık yapamayacakları anlamına geliyor. Dolarda geriye gelişle de planları iyice bozuldu."
- Ekonomi
- 11.05.2019
- Gazete
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