İçinde bulunduğumuz yılın sonu için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, dolar kuru beklentisi de 6.20 liradan 6.43 liraya yükseldi.
Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;
- Mayıs ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.12 iken, bu anket döneminde yüzde 1.48'e çıktı.
- Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.88'den yüzde 1.10'a çıktı.
- Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.96 olarak gerçekleşti.
- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.23 iken, bu anket döneminde yüzde 16.68'e çıktı.
- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.38 iken, bu anket döneminde yüzde 15.48 oldu.
- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.06 ve yüzde 12.34 oldu.
- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'ye
yükselmiştir.
- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6.68 TL olarak gerçekleşti.
- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 17.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 14.7 milyar dolar oldu.
- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24.2 milyar dolar ve 22.0 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini güncelledi
Merkez Bankası yıl sonu için yaptığı dolar ve enflasyon tahminini güncelleyerek yeni rakamları duyurdu. Buna göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi 16,23'ten 16,68'e; yıl sonu dolar tahmini ise 6,20'den 6,43'e yükseltildi.
İçinde bulunduğumuz yılın sonu için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, dolar kuru beklentisi de 6.20 liradan 6.43 liraya yükseldi.
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