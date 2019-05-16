İçinde bulunduğumuz yılın sonu için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 16.23'ten yüzde 16.68'e, dolar kuru beklentisi de 6.20 liradan 6.43 liraya yükseldi.



Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;

- Mayıs ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.12 iken, bu anket döneminde yüzde 1.48'e çıktı.

- Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0.88'den yüzde 1.10'a çıktı.

- Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0.96 olarak gerçekleşti.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.23 iken, bu anket döneminde yüzde 16.68'e çıktı.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.38 iken, bu anket döneminde yüzde 15.48 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.06 ve yüzde 12.34 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'ye

yükselmiştir.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6.68 TL olarak gerçekleşti.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 17.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 14.7 milyar dolar oldu.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24.2 milyar dolar ve 22.0 milyar dolar olarak gerçekleşti.