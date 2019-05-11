Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?
Kredi kartı kullananlar dikkat... Kredi kartında borç ve faiz sarmalına düşenlerin karttan tamamen kurtulması gerekiyor. Bunun için yapılandırmadan yararlanmak şart. Kredi kartı borcundan dolayı hacizlik olanlar, mutlaka yüksek faize itiraz etmeli. Peki kredi kartı borcundan kurtulmak mümkün müdür? İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kredi kartı kullanırken dikkat etmemiz gereken konular ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için cevapladı. İşte detaylar...
11.05.2019 07:55
- Son Güncelleme: 11.05.2019 07:55
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