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Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Kredi kartı kullananlar dikkat... Kredi kartında borç ve faiz sarmalına düşenlerin karttan tamamen kurtulması gerekiyor. Bunun için yapılandırmadan yararlanmak şart. Kredi kartı borcundan dolayı hacizlik olanlar, mutlaka yüksek faize itiraz etmeli. Peki kredi kartı borcundan kurtulmak mümkün müdür? İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kredi kartı kullanırken dikkat etmemiz gereken konular ile ilgili merak edilen her şeyi sizler için cevapladı. İşte detaylar...

11.05.2019 07:55 - Son Güncelleme: 11.05.2019 07:55
Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Kredi kartı kullanırken dikkat etmemiz gereken konuları birkaç gündür yazıyorum. Özellikle bankaların faiz ve ücret tuzaklarına dikkat çekiyorum.

Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Tabii en önemlisi ise bilinçli şekilde kredi kartı kullanmak. Bunu başardığınızda kredi kartının sizin için büyük bir avantaja dönüştüğünü, cebinizde hazır faizsiz kredi haline geldiğini ve zor zamanların en büyük yardımcısı olduğunu göreceksiniz.

Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Bütün bunları başaramamış, kredi kartı borç ve faiz sarmalına düşmüşseniz yine de pes etmeyin. Bundan da çıkış yolları var. Öncelikle durumunuzu tespit etmeniz gerekiyor.

Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Eğer birkaç aydır borcunuzu ödeyemiyorsanız ve birikiyorsa siz henüz idari takip aşamasına gelmişsiniz demektir. Burada muhatabınız bankanız olacak ve gecikme faiziyle kurtulma şansını bulacaksınız.

Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

İlk yapacağınız iş sorunlu kartınızı hemen alışverişe kapatıp artık çözüme odaklanmanız olmalıdır. Bunun için bankanızın aramalarından kaçmak yerine onlarla diyaloğa geçmelisiniz.

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