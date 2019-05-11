Kredi kartı borcunu sıfırlayın! İdari takipten kurtulmanın bir yolu var mıdır?

Tabii en önemlisi ise bilinçli şekilde kredi kartı kullanmak. Bunu başardığınızda kredi kartının sizin için büyük bir avantaja dönüştüğünü, cebinizde hazır faizsiz kredi haline geldiğini ve zor zamanların en büyük yardımcısı olduğunu göreceksiniz.