60 ve 120 ay taksit ile faiz oranları vade ücreti kaç para oldukça merak ediliyor. Mayıs ayının ilk haftası biterken en uygun konut kredisi sağlayan banka Ziraat Bankası olarak 10 yıl vadeli krediye 1.45 faiz seviyesi ile karşımıza çıkıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar kuru ve enflasyon oranlarının faiz oranları ile olan yakın ilişkisi bilinirken her iki rakamda da yaşanan yükseliş kredi faiz oranlarına da yansıdı.

Doların bu kadar hızlı değerlenmesi yatırımcı kadar normal vatandaşın da ilgisini çekince TL mevduat hesaplarından çekilen paralar sürekli dolar hesaplarına akmaya başladı. Dolar hesaplarındaki para rekor üstüne rekor kırarken bankalar kredilerde kaynak olacak TL akışını sağlamak için mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltti ki bu da kredi maliyetinin artması dolayısı ile de faiz oranlarının yükselmesi anlamına geldi.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredisinde faiz oranını %1.28'e indirdi. Buna göre 150.000 TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaş, aylık 2.453,20 TL'lik ödemeyle 120 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.75

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1.71

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.73

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,75

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45