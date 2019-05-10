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Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?

Kredi kartının Türkiye'de bize has bir özelliği bulunuyor. Dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz bu özellik sayesinde kredi kartıyla taksitli alışveriş yapabiliyoruz. Ancak bunu iyi kullanmazsanız yaptığınız harcama kabusunuz olabilir. Peki kredi kartıyla alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? Tüketiciyi batağa sürükleyen tuzaklar nelerdir? Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz? Merak edilen tüm soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için cevapladı. İşte kredi kartı kullananları ilgilendiren detaylar...

10.05.2019 07:48 - Son Güncelleme: 10.05.2019 07:48
Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?

Kredi kartının Türkiye'de bize has bir özelliği bulunuyor. Dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz bu özellik sayesinde kredi kartıyla taksitli alışveriş yapabiliyoruz.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?

Kartı adeta bir senet gibi kullanıyoruz ve kefile gerek duyulmadan alışveriş yapabiliyoruz. Cebimizde toplu para olmadan da büyük eşyaları alabiliyor, tatile çıkabiliyoruz.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?

Örneğin; 5 bin liralık bir beyaz eşyayı alabilmek için cebinde bu kadar parası olmayan bir tüketici bunu 10 taksite böldürerek kredi kartından 500 liralık taksitlerle kolayca alabiliyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?

İşverenler açısından da müşteri peşinde koşmak, senet tahsil etmek gibi dertler olmuyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?

PEKİ TEHLİKE NEREDE?
Yukarıda anlattıklarımız herkesin mutlu olduğu bir sistem. O zaman tehlike nerede diye aklınıza gelebilir. Hemen anlatalım...

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