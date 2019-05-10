Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksitli alışveriş kabus olmasın... Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz?
Kredi kartının Türkiye'de bize has bir özelliği bulunuyor. Dünyanın hiçbir yerinde görmediğimiz bu özellik sayesinde kredi kartıyla taksitli alışveriş yapabiliyoruz. Ancak bunu iyi kullanmazsanız yaptığınız harcama kabusunuz olabilir. Peki kredi kartıyla alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli? Tüketiciyi batağa sürükleyen tuzaklar nelerdir? Kredi kartı borcundan nasıl kurtulursunuz? Merak edilen tüm soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için cevapladı. İşte kredi kartı kullananları ilgilendiren detaylar...
10.05.2019 07:48
- Son Güncelleme: 10.05.2019 07:48
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