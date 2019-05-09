Dolar yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolardaki 6.15-6.20 arasında hareketlilik devam ediyor. ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanabileceği endişelerinin olduğu bir ortamada piyasa genelinde riskten kaçınma görülürken; dolar, güvenli liman yen karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Peki, euro ve dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 6,1633

Satış: 6,1656

EURO

Alış: 6,9107

Satış: 6,9151

ABD federal hükümetinin resmi gazetesinde yayınlanan karara göre, ABD Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek. Piyasalar Çinli müzakerecilerin Beyaz Saray'ı Cuma günü gümrük vergisini artırmaktan vazgeçmeye ikna edip etmeyeceklerini görmek için Washington'da günün ilerleyen saatlerinde başlayacak iki günlük ticaret müzakerelerini bekliyorlar.