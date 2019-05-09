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  • 09.05.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 08:45

da son durum! 9 Mayıs euro ve kuru ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

kuru ne kadar oldu? YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenileme kararının ardından hareketlenen , yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar, güvenli liman yen karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Piyasalar, bugünkü Çin heyetinin ABD ziyaretini takip edecek. Peki, euro ve ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs güncel döviz kurları...

Dolar yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından dolardaki 6.15-6.20 arasında hareketlilik devam ediyor. ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanabileceği endişelerinin olduğu bir ortamada piyasa genelinde riskten kaçınma görülürken; dolar, güvenli liman yen karşısında altı haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Peki, euro ve dolar şu dakikalarda ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 6,1633
Satış: 6,1656

EURO
Alış: 6,9107
Satış: 6,9151

ABD federal hükümetinin resmi gazetesinde yayınlanan karara göre, ABD Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini Cuma gününden itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltecek. Piyasalar Çinli müzakerecilerin Beyaz Saray'ı Cuma günü gümrük vergisini artırmaktan vazgeçmeye ikna edip etmeyeceklerini görmek için Washington'da günün ilerleyen saatlerinde başlayacak iki günlük ticaret müzakerelerini bekliyorlar.

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