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Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...

Kredi kartı kullananlar için bankalardan sürekli teklifler geliyor, 'taksit, erteleme, öteleme...' Bunların her birinde faiz ve ücret tuzağı var, dikkat edin. Peki kredi kartı kullananlar neler dikkat etmeli? Harcama yapılırken nelerden uzak durulmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kredi kartı kullananları ilgilendiren soruları yanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

09.05.2019 07:50 - Son Güncelleme: 09.05.2019 08:08
Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...

Kredi kartı deyince hemen herkesin bir hikayesi bulunuyor. Çevremde kimi dinliyorsam bir dönem bu batağın içine düşmüş. Kimisi ise hâlâ bu batağın içinde banka avukatlarıyla cebelleşiyor.

Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...

Kimisi ise idari takip denilen duruma düşmüş, ödediği miktarlar faizi ancak karşılıyor. Bütün bunları yaşamamızda öncelikle sorumluluğu kendimizde aramalıyız. Kabul edelim ki kartları bilinçli kullanmıyoruz.

Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...

Bu arada karşımıza çıkarılan tuzaklara da kolayca kapılıyoruz. Dünkü yazımızda 'asgari ödeme tuzağı'nı örnekleriyle anlatmıştık.

Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...

Eğer borcunuzun tamamını ay sonunda ödemez asgari tutarı ödeyerek borçtan kurtulduğunuzu sanırsanız artık faiz sarmalının içine giriyorsunuz.

Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...

BANKALAR BOŞ DURMUYOR
Ne kadar bilinçli kullanırsak kullanalım bankalar hemen yeni bir ürün ile karşımıza çıkarak bizi bu faiz sarmalına çekiyor.

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