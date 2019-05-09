Banka bedava hizmet vermez... Kredi kartı kullananlar dikkat! İşte bankaların faiz ve ücret tuzakları...
Kredi kartı kullananlar için bankalardan sürekli teklifler geliyor, 'taksit, erteleme, öteleme...' Bunların her birinde faiz ve ücret tuzağı var, dikkat edin. Peki kredi kartı kullananlar neler dikkat etmeli? Harcama yapılırken nelerden uzak durulmalı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kredi kartı kullananları ilgilendiren soruları yanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
09.05.2019 07:50
- Son Güncelleme: 09.05.2019 08:08
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