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  • 10.05.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:04

10 Mayıs 60 -120 ay taksit oranları vade faiz ücreti kaç para? güncel yeni konut ve faiz oranı ne oldu?

Özel ların oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. 'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve 'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası devam ediyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Bankası, , Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 9 Mayıs vade faiz ücreti kaç para? Banka güncel yeni konut ve faiz oranı ne oldu?

60 ve 120 ay taksit ile faiz oranları vade ücreti kaç para oldukça merak ediliyor. Mayıs ayının ilk haftası biterken en uygun konut kredisi sağlayan banka Ziraat Bankası olarak 10 yıl vadeli krediye 1.45 faiz seviyesi ile karşımıza çıkıyor. Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadeye kadar ise yüzde 1.84 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri10 Mayıs 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?
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