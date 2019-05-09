60 ve 120 ay taksit ile faiz oranları vade ücreti kaç para oldukça merak ediliyor. Mayıs ayının ilk haftası biterken en uygun konut kredisi sağlayan banka Ziraat Bankası olarak 10 yıl vadeli krediye 1.45 faiz seviyesi ile karşımıza çıkıyor. Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek. Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadeye kadar ise yüzde 1.84 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.