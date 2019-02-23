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Yerli oto tesisi için rota

Yerli oto tesisi için rota Bursa
Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çalışmalarını yürüten 'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iyi bir çalışma içinde olduğunu belirterek, şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. Büyükdede, fabrikanın yer seçimine ilişkin, "Onların talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde" dedi.

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