Yerli oto tesisi için rota Bursa

Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobil çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iyi bir çalışma içinde olduğunu belirterek, şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. Büyükdede, fabrikanın yer seçimine ilişkin, "Onların talebi daha Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde" dedi.
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