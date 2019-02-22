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  • 22.02.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 16:28

in üretileceği il belli oldu

onlarca ilin talip olduğu in üretim yeri için 'yı işaret etti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde kendilerine talepte bulunduğunu kaydeden Büyükdede, Bursa'da da yer bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Yerli otomobilin üretileceği il belli oldu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN İYİ BİR ÇALIŞMA VAR
Büyükdede, çalışmalarının hangi aşamada olduğu sorusu üzerine, "Şu anda yerli otomobille ilgili olan TOGG iyi bir çalışmanın içinde. Başında da çok değerli bir arkadaşımız var sağ olsun. Biz de destek veriyoruz. Şu anda hızla özellikle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, orası da Bakanlığımıza bağlı bir kurum, onun 16'ncı katında mühendisler grubu start veriyorlar, yeni başladılar." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil projesi gündeme geldiğinde çok sayıda il üretim yeri olmak için talip olmuştu.
Şu anda fabrikanın kurulacağı yer ve tesisin büyüklüğünün belirlenmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Büyükdede, hazırlıkların hızla ilerlediğini dile getirdi.

ÜRETİM BURSA'DA OLSUN İSTENİYOR
Büyükdede, fabrikanın Bilecik'te kurulması ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Şu anda onların bizden talebi daha 'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulmakta zorluk var. Yer seçimi hakkı onların, onlara bırakmamız lazım." yanıtını verdi.

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