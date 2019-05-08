Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammının yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş tarafından "kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon farkı ve ilave tediye ödemesi ne kadar" sorusuna cevap aranıyor. 2018 yılı içerisinde aileleriyle beraber milyonlarca vatandaşı ilgilendiren taşeron işçilerin kadro geçişleri tamamlanmıştı ve bu konuda gelir artışı ve özlük haklarında iyileştirme yapılmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin tediye harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarıdan çoğunun devlete ait olan şirketler ve kurumlarıyla beraber belediyelerde çalışan işilerin personel ücret sistemleri kapsama alınmaksızın her yıla göre aylık olarak devlet tarafından veriliyor.