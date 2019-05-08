Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.05.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:07

kaç para? 4/D'li ile kadroya geçen taşeron işçilerin , maaş mı var mı?

Bayram öncesinde taşeron işçilere maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor. Peki kadroya geçen taşeron işçilere farkı ile ilave tediye ödemesi ne kadar yapılacak? Tediyelerin ilk ödemesi ise 31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti ve söz konusu ikinci tediye ödemesi ise 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri ocak ayında açıklanmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Peki 4/D'li İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin , maaş mı durumu nedir? ne kadar?

Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammının yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş tarafından "kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon farkı ve ilave tediye ödemesi ne kadar" sorusuna cevap aranıyor. 2018 yılı içerisinde aileleriyle beraber milyonlarca vatandaşı ilgilendiren taşeron işçilerin kadro geçişleri tamamlanmıştı ve bu konuda gelir artışı ve özlük haklarında iyileştirme yapılmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin tediye harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarıdan çoğunun devlete ait olan şirketler ve kurumlarıyla beraber belediyelerde çalışan işilerin personel ücret sistemleri kapsama alınmaksızın her yıla göre aylık olarak devlet tarafından veriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTaşerona bayram ikramiye ücreti kaç para? 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin tediye harçlık, maaş zammı var mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri