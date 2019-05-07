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  • 07.05.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 09:43

nda son durum! 7 Mayıs , , fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

dalgalı seyrediyor. Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin artırma tehdidinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme başladı. merak ediliyor. Peki, Kapalıçarşı'da , , ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs ...

Altın fiyatları, Trump'ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerinin artırma tehdidinin ticaret gerilimlerini yeniden canlandırması ve yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirmesiyle yükseldi. Dünkü kapanışta altının gram fiyatı günü yüzde 0,41 artışla 247,00 liradan tamamlamıştı. Yatırımcılar güncel altın fiyatları konusunda aramalarını sürdürüyor. Peki, 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haberimizde 7 Mayıs 2019 tarihli altın fiyatlarını bulabilirsiniz. İşte 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek yarım ve tam altın alış – satış fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI (7 MAYIS 2019)

Çeyrek altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış nedeniyle daha uygun fiyatlı olan gram altın tercih noktası oldu. Düğünlerde takı olarak genelde gram altın tercih edilmeye başlandı. 7 Mayıs gram altın fiyatı alış 246,86 satış ise 247,07 TL olarak görülüyor.

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