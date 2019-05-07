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  • 07.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 09:47

Müjdeyi Başkan Erdoğan açıklamıştı! 12 kat talep geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı , tarafından yapılan 50 bin projesi için vatandaştan gelen talebi açıkladı. Kurum Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerine 67 ilde, 636 bin talep geldiğini duyurdu.

Müjdeyi Erdoğan açıklamıştı! 12 kat talep geldi

Bakan Kurum, Sincan'ın Saraycık Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçilerle iftar yaptı.

Daha sonra işçilere hitap eden Kurum, ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan 'ın talimatlarıyla TOKİ eliyle yürütülen hamlesinin devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:
"Sosyal konut hamlesiyle 2002 yılından bu yana 840 bin konut inşa ettik. 750 bin vatandaşımız teslim ettiğimiz bu evlerde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor. Bir ay önce açıkladığımız 2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi.

Bu gelen talepler doğrultusunda kuralarımızı çekeceğiz ve 50 bin hak sahibine yeni evlerini teslim edeceğiz. Daha sonra 2023 yılına kadar diğer 200 bin sosyal konut için çalışmaları başlatarak hem istihdama hem ekonomimize katma değer sağlamak için bu projeleri yapma gayreti göstereceğiz."

Bakan Kurum, hitabının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar programında TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı.

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