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  • 06.05.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 10:22

Bankada işlem yapanlar dikkat! dan binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Taklit imza ile adına kredi çekilip ödenmediği için kara listeye alınan iş adamı konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme iş adamına tazminat ödenmesine karar verirken, ise verilen tazminat miktarını az buldu.

Sahte imzayla adına kredi çekilen iş adamı, bankanın gerekli özeni göstermemesi sebebiyle îtibârının zedelendiğini belirterek mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme, bankanın iş adamına 5 bin TL tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti, ancak verilen tazminat miktarını Yargıtay az buldu.

Yıllardır ticaretle uğrayan tâcir, banka kredisine ihtiyaç duyunca hayatının şokunu yaşadı. Özel bir bankadan kredi talebinde bulunduğunda isminin bankalar arası merkezî sistemde borçlarını ödemeyenlerin listesinde bulunduğunu öğrenince yıkılan tüccar, kredi talebi reddedilince mahkemenin yolunu tuttu. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde banka aleyhine tazminat davası açan iş adamı, bir banka şubesinde adına sahte imzayla kredi kullandırıldığını tespit ettiklerini, bu şubede kesinlikle işlemlerinin bulunmadığını öne sürdü.

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