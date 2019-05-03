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  • 03.05.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 16:19

En uygun krediyi hangi veriyor?

İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda ların da teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlandı.

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi veriyor gibi soruları internetten araştırıyor. Bu bağlamda şuan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları ne yazık ki yüksek. Fakat ve en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında öne çıkıyor.

İŞTE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

ICBC Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.75 seviyesinden yüzde 2,13 seviyesine,

ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,84 seviyesinden yüzde 1,94 seviyesine

Denizbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,37 seviyesinden yüzde 2,60 seviyesine,

Anadolu Bank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,38 sevisinden yüzde 2,50 seviyesine,

Odeabank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,27 seviyesinden yüzde 2,37 seviyesine,

Tüm Bankaların 2 Mayıs 2019 Tarihli Güncel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Listesi

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.75

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.75

ICBC Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.13

ING Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,94

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.87

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,89

Ziraat Katılım Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,90

Kuveyt % 1,99

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oran % 2,04

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,20

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.23

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,24

Albaraka Türk İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,25

Odeabank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,37

Burgan Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.29

HSBC Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,29

Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,37

Denizbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,60

Anadolu Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,50

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,47

Fibabanka İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,49

TEB İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.75

Şeker Finans İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 3,20

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