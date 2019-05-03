Sözleşmeli uzman çavuşların maaşları ne kadar?

Bu yıl Jandarma binlerce personel alıyor. Jandarma alımlarından sonra en çok merak edilen konu ise maaşları oldu. Peki Uzman çavuşlar kaç TL maaş alır? 2019 yılı Jandarma uzman çavuş maaşı ne kadar? Türkiye sınırları içerisinde görev yapan pek çok uzman çavuş bulunmaktadır.

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ MAAŞI NE KADAR?

Uzman erbaşların sabit bir maaşları yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman erbaş olarak görev yapan personellerin maaşları görev yaptıkları yerden ne kadar yıllık personel olduğuna kadar değişen kriterlere göre hesaplanor. Fakat en düşük ve en yüksek çavuş maaşı aşağı yukarı şu şekildedir:

Uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca uzman erbaş evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek maaş alabilir.

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARINA 400 LİRA ZAM

Uzman çavuş aylıklarına 400 lira net ilave yapıldığını, yaş sınırının ise 45'ten 52'ye çıkarıldığını anımsatan Bakan Akar, şu bilgileri verdi:

"Uzman çavuşlarımızın ek göstergelerinde artış yapıldı, derece ve kademe işlemlerinde gelişme sağlandı.10 yılını bitirmemiş olanlardan astsubaylığa geçişte sorun vardı. O da ortadan kaldırıldı. Zati tabanca verilmesi talepleri vardı. O konuda da düzenleme yapıldı. Lojmanlardan yararlanma konusundaki oranı da onların lehine artırdık. Sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntıları da çalışıyoruz. Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir'de bir İstanbul'da ise iki tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İlk olarak Ankara'dan başladık. Çalışmalarımız sürüyor."