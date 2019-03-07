Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçileri Beştepe'de ağırladı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ziraat ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal ve hayvancılık destekleri ile ilgili müjde verdi. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında Mart ayı içinde 3 milyar 716 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu haberin ardından çiftçiler, internette çoğunlukla "Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?" "Çiftçilere hangi destekler sunulacak? " "Buzağı, mazot ve gübre destekleri ne kadar ne süre verilecek?" sorularını çoğunlukla aratıyor. İşte detaylar…



HAYVANCILIK DESTEKLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Böylece yılın ilk 3 ayında üreticilerimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız. Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi, bunun en somut ifadesidir. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor."

"OVALARI SİT ALANI İLAN ETTİK"

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

"GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEDİK"

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 3 yılda 48 bine yakın genç çiftçimizi 1 buçuk milyar liralık kaynakla destekledik. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik. Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği veriyoruz.

ÇKS'NE İLK KEZ BAŞVURUYORSANIZ

Çiftçi kayıt sistemine ilk kez müracaat ediyorsanız öncelikle kimlik bilgilerinizi beyan edeceğiniz aşağıdaki evrakları doldurmalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız. Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız. Tarım arazisi başka bir kişiye aitse kira sözleşmesi yapmanız gerekmektedir.

2019 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Eğer kiraladığınız arazi Hazine malıysa defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi yapılmalıdır. Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti koymalısınız. Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti koymalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.

Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.



AKRABALARININ TARLASINI EKENLER İÇİN ÇKS BAŞVURUSU

Ektiğiniz arazilerin sahibi eşiniz veya anne, baba ve çocuklarınız ise onlardan bu arazilerin kullanım hakkını Muvafakatname-2 belgesi doldurtarak almalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.

Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin

muhtarına ve azasına imzalatmalısınız.

Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe

müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il

müdürlüğüne yapmalısınız.

Birçok banka hayvan kredisi çekmek isteyenlerden çks kaydı istemektedir.

Başvurular Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.

ÇKS GÜNCELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Her yıl başvuruyor iseniz, bağlı bulunduğunuz Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne yıl boyu direk olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işlem güncelleme işlemidir.

UZUN SÜREDİR ÇKS BAŞVURUSU YAPMAYANLAR NE YAPACAK?

Eğer bir yıl içerisinde, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış iseniz ertesi yıl ilk defa başvuruyor gibi başvuru yapmanız gerekmektedir. İlk defa başvuracakların yapmaları gerekenler, Çks Çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt olunur isimli yazımızın üst bölümünde anlatılmaktadır.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmadan önce aşağıdaki ÇKS başvuru evraklarının üzerine tıklayarak

indirebilir ve başvuru formlarını doldurabilirsiniz. Çks kayıt sorgulama işlemini E-devlet üzerinden

gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Kayıt için gerekli olan evraklar aşağıdadır;

Çiftçi Kayıt Formu,

Boş C Formu,

Kira kontratı,

Muvafakat-1,

Muvafakat 2,

B Formu