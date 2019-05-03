Eski aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlere 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi var. Vergisiz fiyata göre kademeli belirlenen hurda teşviğinde dün yeni bir düzenlemeye gidildi. Hükümet, Mayıs 2018'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik birçok teşvik uygulamasını devreye almıştı. Bunlardan biri de hurda araçlarla ilgiliydi. Düzenlemeye göre; 16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3 bin lira ile 10 bin lira arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği veriliyor. Peki sıfır araçta hurda teşviki indirimi ne kadar? Hurda araç teşviki indirimi ne zaman bitecek? ÖTV Sınırı Ne Kadar?

46-80 BİN ARASINDA

Peki sistem nasıl işliyor? Daha önce yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyordu. Yani liste fiyatı 130 bin liraya kadar olan araçlarda hurda indiriminden yararlanmak mümkün oluyordu.

DARALMA DA ETKİLİ

Ancak dövizdeki yükseliş ve model yılı değişimi nedeniyle birçok aracın vergisiz fiyatı yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle ilk 3 ayda pazar yüzde 44 daraldı. Hükümet hem vatandaşa hem de sektöre destek olmak için hurda teşviğinde baz alınan vergisiz fiyat tavanını yukarı çekti. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 46 bin liralık vergisiz tavan 70 bin liraya, 46-80 bin liralık dilim 70-120 bin liraya, 80 bin liralık üst tavan ise 120 bin liraya çıkarıldı.

KİME NE KADAR İNDİRİM OLUR?

Yeni düzenlemeyle; vergisiz değeri (matrahı) 70 bin lirayı aşmayan araçlarda hurda teşviği 10 bin lira, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için teşvik 8 bin lira, matrahı 120 bin lirayı aşan araçlarda da 3 bin lira ÖTV teşviği uygulanacak. Bu düzenlemeyle liste fiyatı 110 bin liraya kadar fiyata sahip araçlarda 10 bin lira, 110 bin ile 190 bin TL arasında değere sahip araçlarda 8 bin TL hurda avantajı oluyor.

ÖTV AVANTAJI 30 HAZİRAN'A KADAR

Hurda teşviğinin yanında ÖTV indirimi de devam ediyor. Silindir hacmi 1600'ün altındaki araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları 15'er puan indirilmişti. Buna göre; vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a; vergisiz fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düşürülmüştü. Ticari araçlarda KDV ise yüzde 18'den 1'e indirilmişti. İndirim, 30 Haziran'a kadar sürecek.

Hurda Araç Teşviki İndirimi Ne Zaman Sona Erecek? Hurda İndirimi ÖTV Sınırı Ne Kadar?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Eski aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlere 10 bin Türk Lirasına kadar ÖTV indirimi sağlanıyor.

Hükümet tarafından 2018 yılı Mayıs ayı içinde ekonominin canlanması adına pek çok teşvik uygulaması devreye sokulmuştu ve bunlardan biri ise hurda araç teşviki olarak biliniyor.

Söz konusu düzenlemeye göre; 16 ve üzeri araçları hurdaya ayırarak sıfır araç almak isteyenlere 3 Bin TL ile 10 Bin Türk Lirası ÖTV teşviği sağlanıyor.

HURDA ARAÇ TEŞVİK SİSTEMİ NASIL İLERLİYOR?

Daha önce alınacak olan otomobil ve arazi taşıtları vergi dahil edilmeden 46 Bin TL'yi aşmayanlara 10 Bin TL, vergi dahil edilmeden 46 Bin TL ile 80 Bin TL arasında olanlara ise 8 bin lira destek veriliyordu.

Ayrıca 80 bin TL'yi aşanlar için ise 3 Bin TL ÖTV inidirimi sağlanırken bunlardan faydalanmak mümkündü.

PAZARIN DARALMASI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Dolar fiyatında artış yaşanması ve model yılı değişimleri kapsamında pek çok aracın vergi dahil edilmeden fiyatı uçtu... Artan fiyatlardan doalyı 3 ay içerisinde pazarda yüzde 44 oranında daralma meydana geldi.

YENİ ORANLAR YÜZDE KAÇ?

1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara göre;

46 bin liralık vergisiz tavan 70 bin liraya, 46-80 bin liralık dilim 70-120 bin liraya, 80 bin liralık üst tavan ise 120 bin lira oldu.

SON TARİH 30 HAZİRAN 2019

Hurda teşviğinin yanında ÖTV indirimi de devam ederken son tarih ise 30 Haziran 2019 olarak açıklandı.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.

ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.