Altın fiyatları Fed Başkanı Powell'ın yakın vadede faiz indirim umutlarını kırmasının ardından bir haftanın dip seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı 1,272.14 dolar ile 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra yüzde 0.2 düşüşle 1,274.50 dolarda bulunuyor. Bugün Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Mayıs güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

Altın Alış Satış % Altın (gr) 244,07 244,12 % -0,33 Bilezik (22 Ayar) 223,45 223,63 % 0,00 Altın Ons 1.272 1.272 % -0,39 Has Altın Gram 245,01 245,21 % 0,00 Altın KG-Dolar 40.704 40.713 % -0,33 Altın KG-Euro 36.524 36.541 % -0,10 Cumhuriyet Altını 1.623,00 1.647,00 % -0,24 Tam Altın 1.617,07 1.657,64 % -0,13 Yarım Altın 781,59 801,85 % -0,12 Çeyrek Altın 392,02 400,92 % -0,13

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 246 bin 500 liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 245 bin 900 lira, en yüksek 247 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 246 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 166 milyon 757 bin 927,81 lira, işlem miktarı ise 682 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 230 bin 53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.