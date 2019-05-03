2019 esnafa kredi başvuru şartları koşulları nedir? Esnaf kredisi alma başvuru belgeleri evrakları nelerdir?

Hükümetin desteği 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa, 22 milyarlık kredi verilecek. Markalaşma projesi de yaşama geçiyor. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılarak, işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanacak. İşini büyütmek, dükkan almak, aracını yenilemek, makine ve teçhizat alımı yapmak isteyen esnaf, kendi kredibilitesine göre bu fırsattan yararlanacak. Esnaf kredisi almak için öncelikle bilmelisiniz ki, kullanmak istediğiniz kredinin esnaf kredisi kapsamında olması için bireysel değil, işletme adına olması gerekiyor. Esnaf kredisinde şirketin mali durumu değerlendirildiği gibi, şirket sahibi ve ortaklarının finansal durumları da büyük önem taşıyor.



350 BİN ESNAFA 22 MİLYAR KREDİ DESTEĞİ

Hükümet, "Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi" vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadı. Esnafa, vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunulurken, markalaşma projesi de yaşama geçiriliyor. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılarak, işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanacak. İmar düzenlemeleriyle özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliği artırılacak. Perakende işletmelerinin faaliyete geçişinde kriterler esnaf lehine yeniden düzenlenecek. Pazarcı esnaf eğitim programı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak. İşletmelerin e-ticaretten yararlanmalarını teminen bir destek programı başlatılacak

ESNAF KREDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

9 Ocak itibarıyla esnaf sicil kaydı ve yeni ya da eski işyeri olan tüm esnaf, bu düşük faizli krediden faydalanabiliyor. Yani esnaf ve sanatkâr olan, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunan, iş veya ikamet yeri, kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunanlar bu fırsattan faydalanabilecek. Söz konusu krediden faydalanmak isteyenler, ilk başvuruyu TESKOMB'a yapacak. Başvuru dosyası incelendikten sonra uygun görülen esnaf, belirlenen kredi tutarıyla birlikte Halkbank'a yönlendirilecek.

EL EMEĞİNE FAİZ YOK

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve 'Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi' sahibi esnaf ve sanatkârlar ise kredi aldıklarında hiç faiz ödemeyecek. Bu işin eğitimini alıp kendi işini kurana da faizsiz kredi kullandırılacak.

ESNAF KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Öncelikle bilmelisiniz ki, kullanmak istediğiniz kredinin esnaf kredisi kapsamında olması için bireysel değil, işletme adına olması gerekiyor. Esnaf kredisinde şirketin mali durumu değerlendirildiği gibi, şirket sahibi ve ortaklarının finansal durumları da büyük önem taşıyor. Hem işletmenin kurumsal kredi notu hem de iş yeri sahibinin bireysel kredi notu iyi durumda olmalı

Kredi notunun yanı sıra, işletmenin finansal tabloları da inceleniyor. Esnaf kredisine başvurduğunuzda, işletmenizin genel gelir gider dengesine, borcu ya da alacağı olup olmadığına bakılıyor.

Esnaf kredilerinde, kredi raporu kadar önem taşıyan bir başka unsur da findeks çek raporu. Findeks çek raporunda, çek ödeme alışkanlıkları detaylı bir şekilde görülüyor. Bu rapor, son 13 aydaki çekle ilgili tüm detayları kapsıyor.

Bankalar tüm bu verileri değerlendirdikten sonra, ipotekli veya ipoteksiz kullanabileceğiniz tutarı ve vadeyi belirliyor. İpotek istenip istenmeyeceği bankaya bağlı olsa da, bir teminat sunulması, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisinde olduğu gibi esnaf kredisinde de kolay kredi almak açısından yardımcı oluyor. Esnaf kredilerinin vadesi 120 aya kadar uzayabiliyor ancak, elbette bu süre şirketin, şirket sahibinin ve ortaklarının kredibilitesine bağlı olarak değişiyor.

Esnaf kredilerinin vadesi uzun ve kredi limiti daha fazla olduğu için faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bütçenize ve amacınıza en uygun krediye kredi karşılaştırma yaptıktan sonra karar vermenizde fayda var.

Almak istediğiniz tutar 50 bin TL'nin altında ve vadesi 48 aydan daha kısa bir süre ise, ihtiyaç kredisine başvurmanız daha kolay ve çabuk sonuç almanızı sağlayabilir.

Esnaf kredisi için istenen belgeler

İşletmenin sahibinin, varsa ortaklarının TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopileri

İmza sirküleri

Oda kayıt belgesi

Ticaret sicil gazetesi

Vergi levhası

Bilanço ve gelir tablosu (en az son iki yıl)

Varsa ortaklara ve şirkete ait mal varlığı dökümü