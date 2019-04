Türkiye karşıtı spekülatif haberleriyşe tanınan Financial Times gazetesi, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia etmişti.



MERKEZ BANKASI'NDAN SPEKÜLATİF İDDİALARA YANIT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı açıklamada Financial Times odaklı spekülatif iddialara yanıt verdi. İşte Çetinkaya'nın "rezerv" açıklamalarından satırbaşları:



Rezervler konusunda kapsamlı bir bilgilendirme gerektiğinin farkındayız. TCMB olarak rezervler dahil verilerin paylaşımında dünyada en iyi pratiklerle uyumlu bir çerçevede devam ediyoruz.







ŞEFFAFLIK KONUSUNDAN DÜNYADAKİ EN İYİ UYGULAMALARDAN BİRİ

TCMB'nin verilerinin yayınlanması ve şeffaflığı konusunda dünyadaki en iyi uygulamalara örnek olacak bir noktada duruyoruz. Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Dönemsel dalgalanmalar her iki yönde de gerçekleşebiliyor.

Rezervler konusunda gerekirse detaylı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Biz diğer MB'ler gibi rezervle ilgili iletişimimizi hep brüt rezervler üzerinden gerçekleştirdik. Net rezervler konusunda uluslararası mutabık kalınmış bir tanımlama yok. Artık net rezervlerin rutin bir kalem olduğunu, analizlerde çok kullanılmadığını biliyoruz. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik. Bizim takip etmekte olduğumuz rezerv yeterliliği kaynakları bakımından son aylarda hiçbir parametrede bozulma söz konusu değil.



ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

Bizim görüşümüz rezervlerimizi önümüzdeki dönemde güçlendirme yönünde. Önümüzdeki aylarda önemli artışlar da görebiliriz. Rezervlere trend ve orta vadede bakmak daha sağlıklı olacaktır.