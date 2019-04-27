Funda Esenç ceza aldı mı? Dün akşam saatlerinde havalimanında ortaya çıkan tartışma görüntülerinin yankısı sürüyor. Funda Esenç olduğu öğrenilen hanımefendinin, görevliye sarf ettiği ağır sözler karşısında yolcuların tepkisi video ile kayıt altına alınmıştı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Funda Esenç hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte Funda Esenç ceza aldı mı? Ne açıklama yaptı? Merak edilen detaylar haberimizde... Bodrum'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden yolculardan Fatma Funda Esenç'in kendisine yönelik hakaretleri ile gündeme gelen yer hizmetleri personeli Tuğçe S.'nin (24) emniyet ifadesi ortaya çıktı. Funda Esenç'ten şikâyetçi olduğunu belirten Tuğçe E. "İnsanların içinde beni aşağıladı, onurumu kırdı" dedi.

Havalimanında hakarete uğrayan Tuğçe, Funda Esenç'ten şikayetçi oldu! İşte ilk ifadesi

Bodrum'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden yolculardan Fatma Funda Esenç'in kendisine yönelik hakaretleri ile gündeme gelen yer hizmetleri personeli Tuğçe S.'nin (24) emniyet ifadesi ortaya çıktı. Funda Esenç'ten şikâyetçi olduğunu belirten Tuğçe E. "İnsanların içinde beni aşağıladı, onurumu kırdı" dedi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma konusu yaptığı olay 25 Nisan günü yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetleri veren bir şirkete bağlı çalışan G.G., Bodrum uçağını bekleyen yolculara yönelik, uçağın hareket saatinde gecikme olabileceğini söyledi. Bu açıklamadan 15 dakika sonra da Tuğçe S., uçağın körüğe yanaşıp yanaşmadığını kontrol etmek için körük içine girdi. Uçak o esnada gelmişti ancak henüz körüğe yanaşamamıştı. Tuğçe S. kısa süre sonra yolculara bilgi vermek için kapıya geri döndü.

'MÜDÜR VE ŞEFLERİNİZİ ARAYIN' DİYE BAĞIRDI

Tuğçe S. bu anları İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadede şöyle anlattı:

"Geri döner dönmez ismini sonradan öğrendiğim Fatma Funda Esenç isimli şahsın, M. Ü. isimli görevli arkadaşımın bulunduğu masaya eliyle vurarak 'Gecikme ekrana yazılmadı. Müdür ve şeflerinizi arayın' şeklinde bağırdığını duydum."

Tuğçe S. ifadesinde bu ilk gerilimden sonra çalışma arkadaşı ile birlikte yolculara yönelik uçağın geldiğini ancak hava yolu şirketi tarafından gecikme yazdırılmadığı için uçağın hareket saati ile ilgili olarak net bilgi veremeyeceklerini anlattı.

''KAZANDIĞINIZ PARA HARAM!''

Tuğçe S. ifadesinin devamında "Bu sırada ayakta bulunan yolcuların içerisinde olan söz konusu bayan yolcu beni yanına çağırarak oturacak yer olmadığını ve ayakta durmaktan yorulduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine kendisine oturması için yer temin edebileceğimi söyleyerek ayakta bulunan diğer yolcularımızın sorularına cevap verdim ve görev yaptığım masaya geçtim. Görev yaptığım masama geçmemle birlikte söz konusu yolcu bana hitaben 'Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hala orada hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan yakınlarınızdan da çıksın' dedi. Ben de adı geçen yolcumuzu bu şekilde konuşmaması için uygun dille uyardım" dedi.

''HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ''

Funda Esenç'i kendisi gibi diğer yolcuların da uyardığını anlatan Tuğçe S. şunları kaydetti:

"Uygun şekilde uyardığım halde bu defa bana hitaben 'Koca k. büyüteceğine birazcık aklını çalıştır' şeklinde hakaret etti. Ben de bunun üzerine şahsa yaklaşarak yolcularımızın rahatsız olmaması adına düzgün uyarması için uyardım. Şahıs yine susmayarak bana hitaben 'Düzgün konuşmayacağım. Bir saat bekledim. Koca k. büyütene kadar aklını çalıştır' şeklinde hakaretine devam etti. Ben yine kendisini uyarmak üzere yanına yaklaştığımda bu sefer de şahıs 'Hop hop hop... Temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü' şeklinde hakaretine devam etti."

''ONURUMU KIRDI''

Psikolojisi bozulduğu için o gün işine devam edemediğini anlatan Tuğçe S. "Ben Fatma Funda Esenç isimli şahıstan tüm yolcuların önünde kalabalık ortamda bana hakaret ettiğinden, aşağıladığından ve onurumu kırdığından dolayı davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

Tuğçe S., ifadesinde yaşananlara tanık olan kişilerin de isimlerini verdi.

''YASAL YOLLARA BAŞVURDUK''

Tuğçe S.'nin avukatı Görkem Gökçe ise konu ile ilgili paylaştığı mesajında "İstanbul Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan müvekkilimize yönelik kamuoyunda da haklı olarak yankı uyandıran hakaret fiili ile ilgili gereken yasal yollara bugün başvurduk ve sürecin takipçisi olacağız" dedi.

ARTIK UÇAMAYACAK!

İstanbul Havalimanı'nda Atlasglobal Havayolları şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç kara listeye alındı. Atlasglobal, bundan sonraki uçuşları için Funda Esenç'e bilet satmayacak.

ATLASGLOBAL'DEN AÇIKLAMA

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak, 25.04.2019 tarihli İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) KK-42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen son dakika bilgisine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

UYARAN ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI

Havalimanında çalışan bir kadına hakaret ve küfürler yağdırarak tacizde bulunan Funda Esenç isimli saldırgan kadının hakaretleri sürerken kamera kayıtlarında görülen ve olay yerine gelerek Esenç'i uyaran ismin ünlü oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal olayın nasıl geliştiğini ve kameraların çekmediği anlarda yaşananları da anlattı.

"DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"

'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim,

"HAVAALANI POLİSİNİ ÇAĞIRDIM"

Sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.

ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI

Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.

"10 DAKİKA SONRA KAHKAHALAR ATARAK UÇAĞA BİNDİ!"

Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.

"HASTALIKLI VE PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"

Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.

Ünlü oyuncu 2. Sayfa isimli programda da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balbal, "Eşim ve çocuğumla Bodrum'a gidiyorduk. Biz otururken bir anda bağırmalar duyduk o videoda duyduklarınız sadece onda biri. Kadının söylemediği şey kalmadı 'Hakkım haram olsun. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Allah belanızı versin.' söylemediği şey kalmadı yani. Ben başlarda olayın ne olduğunu anlamadım sonra kalkıp tepki gösterdim zaten. Kadına 'Hanımefendi niye bağırıyorsunuz, herkesin sinirini bozuyorsunuz' diye.

''Gerekli desteği vererek şahit olacağımızı da söyledim'': Kadın bir anda sustu galiba insanların ona destek vereceğini düşündü." dedi.

Konuyla ilgili personelin çalıştığı firma olan Atlas Global de bir açıklama yayınladı.

FUNDA ESENÇ KİMDİR?

Özel bir şirkette Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışan Funda Esenç, aynı zamanda iletişim danışmanı olarak da mesleğini yapmaktadır. Funda Esenç hakkında soruşturma açıldığı da Twitter'da iddia olarak yer aldı.

İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği havayolu şirketine ait uçağın rötar yaptığını öğrenen Funda Esenç, sinirini kadın görevliden çıkarttı. Hakaret edip küfürler savuran Funda Esenç'e diğer yolcular tepki gösterdi. Çalışanın bir ara üstüne gitmesi sonrasında kendisini 'Fiziksel temas yok' sözleriyle korumaya çalışan Esenç'e bir kadın da; 'Bunları bana söyleseniz ben döverdim' ifadelerini kullandı..