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’nda , uçağı rötar yapınca görevliye hakaretler yağdırdı

’nda , uçağı rötar yapınca çirkinleşti. Görevliye ağza alınmayacak hakaretler etti!

Uçağı rötar yapan bir kadın, görevliye saldırdı. O anlar dan yayınlandı. Akılalmaz olay önceki gün 'nda yaşandı. Bir reklam şirketinde çalıştığı iddia edilen Funda Esenç, uçağının rötar yaptığını öğrenince öfkelendi.

Hiçbir suçu olmayan Yer Hizmetleri personeli T.S'ye saldırdı, küfürler savurmaya başladı."Koca k.... büyütene kadar aklını çalıştır" diyerek hakaret eden Esenç., hızını alamadı ve bu kez de "Sokak s....." gibi ağza alınmayacak sözler sıraladı. O anların bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması büyük tepkilere yol açtı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya şahit olan oyuncu Serkan Balbal şunları söyledi: "Kadına hemen tepki gösterdim. Kendisi hiç umursamadı, güle oynaya uçağa gitti. Saldırıya uğrayan görevli savcılığa suç duyurusunda bulunacak, biz de şahit olarak yanında olacağız" Havayolu şirketi ise Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan Esenç'in uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücret iadesi yaptı. Söz konusu yolcuya diğer uçuşlar için de bilet satılmayacağı aktarıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. , twitter hesabından uzun bir açıklama yaptı. "Tuğçe Hanım'dan özür dilerim" yazdı.

KARA LİSTEYE ALINDI
Tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapatan Funda Esenç, daha sonra twitter'dan açıklama yaptı.

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