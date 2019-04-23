Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir? Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT hakkında müjdeli haber bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Büyük bir heyecanla Meclis'in açılmasını bekleyen vatandaşlar EYT'de bugün yeni haber var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT'de son durum ne? EYT'de bugün yeni gelişme var mı? EYT yasası çıkacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

EYT yasası çıkacak mı, gibi merak edilen soruların Meclis açıldıkta sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Seçimler nedeniyle 24 Şubat'ta çalışmalarına ara veren TBMM 23 Nisan'dan sonra mesaiye başlayacak. TBMM'nin açılması ile birlikte gündemde önemli konular olacak. Vatandaşlar EYT ile ilgili de açıklama yapılmasını bekliyor. Meclis açıldıktan sonra konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmaya devam edeceğiz.

EYT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Binali Yıldırım'ın EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanların taleplerine yönelik bir soruya Yıldırım, "Ben bu konuda ne dedim? 'Biraz sabırlı olun, ben takipçisi olacağım' dedim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Sabırlı olun demek, ne demek? Gayet açık." dedi.

Bakan Seklçuk'tan EYT açıklaması

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT hakkında "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN EYT HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.