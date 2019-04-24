Ev alacaklar dikkat! İşte 23 Nisan tüm bankaların güncel faiz oranları

Konut alacak olan vatandaşlar bankaların sağladığı kredi olanaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankaların 23 Nisan güncel kredi faiz oranları araştırılıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.
23 NİSAN KONUT KREDİSİ BANKA FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.28 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)
Vakıfbank emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.28 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)
Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,28 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)
Ziraat Katılım Konut Finansmanı % 1,58
Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,59 (Konut kredisi ürünleri alanlar için uygulanan faiz oranı yüzde 1,53'tür)
ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.60
Garanti Bankası emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.68
ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.69
Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,69
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,71
İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,72 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)
Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,75
Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,77
Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.78
QNB emlak365.com Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,80
TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,84
Albaraka Türk Konut Finansmanı % 1,89
Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98
Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99
Fibabanka Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99
Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29
HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30
Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,41
Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,50
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.