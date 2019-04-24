Ev alacaklar dikkat! İşte 23 Nisan tüm bankaların güncel faiz oranları Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz.

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