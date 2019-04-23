Dolar son iki işlem günüde yatay seyir izlese de son dönemde dalgalı bir seyir izliyor. Paskalya tatili ve 23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle dolar/TL'de hacim sınırlı kalırken kur, dün sabah saatlerinde işlem gördüğü 5.83 civarında tamamladı. Dolar en düşük 5.7966 lira ve en yüksek 5.8602 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 23 Nisan güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8058

Satış: 5,8132

EURO

Alış: 6,5328

Satış: 6,5531

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 95.952,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 908,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Gün boyu negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 96.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs başında süresi dolan İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere, yeni muafiyet hakkı vermeyeceğini açıkladığını anımsattı.

Açıklanan karar sonrası 74,3 dolar ile yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gören brent petrol fiyatının küresel piyasalarda tedirginlik yarattığını ifade eden analistler, bu durumunun Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.