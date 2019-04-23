Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.04.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:34

son dakika! 23 Nisan , , tam Canlı altın fiyatları

son zamanlarda yatay seyir izliyor. Dünkü kapanışta günü yüzde 0,25 yükselişle 239,20 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Bugün , , ve tam oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

ne kadar? Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün , , ve tam oldu? İşte 23 Nisan güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
238,98
239,14

ÇEYREK ALTIN FİYATI
382,36
390,99

YARIM ALTIN FİYATI
762,34
781,97

TAM ALTIN FİYATI
1.584,00
1.608,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.275,01
1.275,17

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.584,00
1.608,00

ZİYNET ALTINI FİYATI
1.529,45
1.559,16

ATA ALTIN FİYATI
1.577,25
1.616,55

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
136,22
136,31

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
174,45
174,57

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,95
218,09

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 23 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri